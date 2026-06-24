Shandong Linglong will Werkserweiterung in Serbien nun in Angriff nehmen

Hatte Shandong Linglong im Sommer 2024 noch angekündigt, die zweite Ausbaustufe seines 2022 eingeweihten Werkes in Serbien im Folgejahr in Angriff nehmen zu wollen, was bisher nicht geschehen ist, soll die Umsetzung des Projektes nun aber zeitnah folgen. Dies erfuhr Serbiens Premierminister Duro Macut bei einem Werksbesuch von Linglong-Präsident Wang Feng. In einem entsprechenden Regierungskommuniqué heißt es, der Hersteller plane eine Investition von 500 Millionen Euro in die zweite Expansionsstufe; frühere Zahlen hatten knapp 600 Millionen Euro vorgesehen. Außerdem habe der Hersteller bereits weitere Investitionen angekündigt. Wann konkret die zweite Bauphase abgeschlossen wird, ist dennoch nicht bekannt. Erst vor wenigen Wochen hatte Shandong Linglong zwei Investitionsprojekte in China und in Brasilien abbrechen müssen.