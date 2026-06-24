Yokohama Rubber setzt OEM-Lieferungen für Porsches Cayenne fort

War Yokohama Rubber bereits Erstausrüster des bisherigen Porsche Cayenne, so liefert der aus Japan stammende Hersteller nun auch die Reifen für den im vergangenen Winter vorgestellten Nachfolger in seinen elektrisch angetriebenen Varianten. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, geht es dabei um die Modelle Cayenne Electric und Cayenne Turbo Electric, die ab Werk mit dem Reifen Advan Sport EV V108 in den Größen 255/55 R20 110Y und 305/45 R20 116Y ausgerüstet werden. Der Erstausrüstungsreifen ist mit der E+-Markierung von Yokohama Rubber als Reifen für E-Autos sowie mit der NG0-Markierung als Porsche-Erstausrüstungsreifen kenntlich gemacht. Darüber hinaus hat Yokohama Rubber die Erstausrüstungsfreigabe für die beiden Cayenne-Modelle für seinen Reifen Advan Sport EV A/S V35 erhalten. Dieser Reifen sei allerdings für die Auslieferungen von Porsche in Nordamerika gemacht und verfüge nicht über eine 3PMSF-Markierung, während der Advan Sport EV V108 eben für den hiesigen Markt ans Band des Herstellers geliefert werde.