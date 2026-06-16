Tyrexpo Asia bekräftigt Position im Messemarkt in Südostasien

Die jüngste Tyrexpo Asia lockte mit über 100 Ausstellern immerhin 7.645 Besucher aus 71 Ländern nach Bangkok (Bild: Informa Markets)

Während die meisten auf dem hiesigen Reifenmarkt vermutlich zuletzt eher gedanklich bei der Tire Cologne in Köln waren, fand kürzlich auch die Tyrexpo Asia in Bangkok statt. Novum dabei: Parallel zu der Reifenmesse fand an den drei Messetagen Mitte Mai in der thailändischen Hauptstadt auch die AutoMROtive genannte Fachmesse statt, die sich – so lässt sich dem Messenamen entnehmen – an asiatische und internationale Unternehmen des Bereichs „maintenance, repair and operations“ (MRO; auf Deutsch: Wartung, Reparatur und Betrieb) richtet.

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