https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Atbas-Messestand.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-16 11:01:112026-06-16 11:08:12Atbas zeigt webbasiertes Rädermanagement der nächsten Generation
Atbas zeigt webbasiertes Rädermanagement der nächsten Generation
Der Dresdner Software- und Prozessspezialist Atbas GmbH & Co. KG stellte auf der der Tire Cologne den funktionsfähigen Prototyp seiner neuen, komplett webbasierten Produktgeneration Atbas-Depot vor. Das System dient laut Unternehmensangaben als ganzheitliche Komplettlösung für das moderne Rädermanagement und soll die Effizienz digitaler Räderprozesse in Kfz-Betrieben maßgeblich steigern.
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