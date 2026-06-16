Atbas zeigt webbasiertes Rädermanagement der nächsten Generation

Der Dresdner Software- und Prozessspezialist Atbas GmbH & Co. KG stellte auf der der Tire Cologne den funktionsfähigen Prototyp seiner neuen, komplett webbasierten Produktgeneration Atbas-Depot vor. Das System dient laut Unternehmensangaben als ganzheitliche Komplettlösung für das moderne Rädermanagement und soll die Effizienz digitaler Räderprozesse in Kfz-Betrieben maßgeblich steigern.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen