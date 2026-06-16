https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Ausgestattet-mit-Pirelli-Reifen-vom-Typ-P-Zero-Trofeo-RS-fuhr-Porsche-nun-einen-neuen-Rundenrekord-fuer-E-Autos-auf-der-Nuerburgring-Nordschleife.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-06-16 10:18:282026-06-16 10:18:28Porsche Taycan knackt die sieben Minuten auf der Nürburgring-Nordschleife
Porsche Taycan knackt die sieben Minuten auf der Nürburgring-Nordschleife
Porsche hat seinen eigenen Rundenrekord für elektrisch angetriebene Fahrzeuge auf der Nürburgring-Nordschleife eingestellt. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, habe Porsche-Entwicklungsfahrer Lars Kern die 20,832 Kilometer lange Runde (ohne Grand-Prix-Strecke) im Porsche Taycan Turbo GT mit Manthey-Kit in 6:55,533 Minuten und damit zwölf Sekunden schneller als bei der letzten Rekordfahrt bewältigt. Das Porsche-Team habe dabei auf Reifen vom Erstausrüstungspartner Pirelli vertraut. Die speziell entwickelte Version des P Zero Trofeo RS verfügt über Pirellis Elect-Technologie: „Das fortschrittliche Lösungspaket verbessert die Eigenschaften elektrifizierter Fahrzeuge und trägt zu einer optimierten Fahrdynamik bei.“
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