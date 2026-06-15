Zukunftsfragen stehen im Mittelpunkt der BRV-Mitgliederversammlung

Manchmal wundern sich selbst Verbandsobere. So geschehen bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Bundesverbands Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV), die vergangene Woche am Tag vor der Tire Cologne in Köln stattfand und mit knapp 300 Teilnehmern die größte Zusammenkunft ihrer Art in der jüngeren Verbandsgeschichte war. Nur erklären konnte sich den guten Zuspruch niemand so richtig, hatte der BRV bei der Planung der Versammlung doch auf bewährte Konzepte und Abläufe gesetzt. Einziger Erklärungsansatz, auf den man sich allgemein verständigen konnte: Wirtschaftlich unsichere Zeiten befördern den Zusammenhalt und die gemeinsame Suche nach Antworten auf schwierige Zukunftsfragen. Eine davon – die nach der Unternehmensnachfolge – stand dementsprechend im Fokus der Agenda.

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