Die 80-Prozent-Diät: Wie Alcar mit dem Erion-Stahlrad CO₂ einspart

Der Räderhersteller Alcar definiert das klassische Stahlrad neu. Mit der Produktlinie Erion bringt das Unternehmen eine Generation von Design-Stahlrädern auf den Markt, die signifikante CO₂-Einsparungen mit technologischen Fortschritten bei Aerodynamik und Leichtbau kombiniert. Damit reagiert der Hersteller direkt auf den steigenden Regulierungsdruck der Automobilbranche. In Zeiten von strengen WLTP-Vorgaben und dem Wandel zur Elektromobilität rückt…

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