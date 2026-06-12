https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Alcar-Morawa-und-Schneider-Erion.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-12 11:31:212026-06-12 07:59:40Die 80-Prozent-Diät: Wie Alcar mit dem Erion-Stahlrad CO₂ einspart
Die 80-Prozent-Diät: Wie Alcar mit dem Erion-Stahlrad CO₂ einspart
Der Räderhersteller Alcar definiert das klassische Stahlrad neu. Mit der Produktlinie Erion bringt das Unternehmen eine Generation von Design-Stahlrädern auf den Markt, die signifikante CO₂-Einsparungen mit technologischen Fortschritten bei Aerodynamik und Leichtbau kombiniert. Damit reagiert der Hersteller direkt auf den steigenden Regulierungsdruck der Automobilbranche. In Zeiten von strengen WLTP-Vorgaben und dem Wandel zur Elektromobilität rückt…
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