Alexandra Matuko nicht mehr Geschäftsführerin bei Apollo Tyres (Germany)

Die Apollo Tyres (Germany) GmbH hat eine neue Geschäftsführung erhalten. Wie sich dazu in den Auszügen des Handelsregisters nachlesen lässt, hatte der Gesellschafter – das ist die Apollo Tyres (NL) B.V. mit Sitz in den Niederlanden – bereits zum 1. Januar Rakesh Dewan abberufen und durch Prem Ojha ersetzt. Nur wenige Wochen später folgte auch die Abberufung von Alexandra Matuko, die die Aufgaben an der Spitze der in Vallendar am Rhein ansässigen GmbH erst im Juni 2025 übernommen hatte, nachdem sie im September 2024 als Head of Cluster Central Europe von Stellantis kommend zum Reifenhersteller gewechselt war und dort entsprechend Marktverantwortung übernommen hatte. Weiterhin Geschäftsführer ist Yves Pouliquen, der bei Apollo Tyres außerdem als Vice President Commercial für den europäischen Markt zuständig ist.