Ronal startet Rabattaktion zur Tire Cologne

Die Ronal Performance GmbH hat zum Start der Fachmesse The Tire Cologne eine befristete Rabattaktion für den Fachhandel angekündigt. Vom 8. bis zum 23. Juni 2026 erhalten teilnehmende Händler einen zusätzlichen Sonderrabatt von fünf Prozent auf das gesamte verfügbare Rädersortiment der Marke Ronal.

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