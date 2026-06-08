Ronal startet Rabattaktion zur Tire Cologne

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Die Ronal Group bringt gleich mehrere Produktneuheiten mit nach Köln zur kommenden Tire Cologne, wo der Räderhersteller aber auch über seine neue Produktlinienstruktur informieren möchte (Bild: Ronal Group)

Die Ronal Performance GmbH hat zum Start der Fachmesse The Tire Cologne eine befristete Rabattaktion für den Fachhandel angekündigt. Vom 8. bis zum 23. Juni 2026 erhalten teilnehmende Händler einen zusätzlichen Sonderrabatt von fünf Prozent auf das gesamte verfügbare Rädersortiment der Marke Ronal.

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