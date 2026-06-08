https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Die-Ronal-Group-bringt-gleich-mehrere-Produktneuheiten-mit-nach-Koeln-zur-kommenden-Tire-Cologne.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-08 09:28:192026-06-08 09:29:20Ronal startet Rabattaktion zur Tire Cologne
Ronal startet Rabattaktion zur Tire Cologne
Die Ronal Performance GmbH hat zum Start der Fachmesse The Tire Cologne eine befristete Rabattaktion für den Fachhandel angekündigt. Vom 8. bis zum 23. Juni 2026 erhalten teilnehmende Händler einen zusätzlichen Sonderrabatt von fünf Prozent auf das gesamte verfügbare Rädersortiment der Marke Ronal.
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