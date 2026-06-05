Continental schließt Verkauf von ContiTrade France an ASC Investment ab

Continental hat den Verkauf von ContiTrade France an ASC Investment abgeschlossen – eine Transaktion, die das Unternehmen erstmals im Dezember 2025 angekündigt hatte. Das übernommene Geschäft firmiert nun unter dem Namen Xellent SAS. Es umfasst mehr als 130 firmeneigene BestDrive-Filialen, zwei Runderneuerungswerke sowie Verwaltungsfunktionen zur Unterstützung des Reifen- und Kfz-Wartungsgeschäfts mit insgesamt rund 1.200 Mitarbeitenden. Alle im Verkauf enthaltenen Service-Filialen bleiben über Franchiseverträge Teil des BestDrive-Frankreich-Netzwerks von Continental.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen