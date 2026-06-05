https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Continental-Hannover-Unternehmenszentrale.webp 1123 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-05 08:46:532026-06-05 08:46:53Continental schließt Verkauf von ContiTrade France an ASC Investment ab
Continental schließt Verkauf von ContiTrade France an ASC Investment ab
Continental hat den Verkauf von ContiTrade France an ASC Investment abgeschlossen – eine Transaktion, die das Unternehmen erstmals im Dezember 2025 angekündigt hatte. Das übernommene Geschäft firmiert nun unter dem Namen Xellent SAS. Es umfasst mehr als 130 firmeneigene BestDrive-Filialen, zwei Runderneuerungswerke sowie Verwaltungsfunktionen zur Unterstützung des Reifen- und Kfz-Wartungsgeschäfts mit insgesamt rund 1.200 Mitarbeitenden. Alle im Verkauf enthaltenen Service-Filialen bleiben über Franchiseverträge Teil des BestDrive-Frankreich-Netzwerks von Continental.
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