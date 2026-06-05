https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/CMS-neue-Finishes.webp 1127 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-05 08:19:172026-06-05 08:19:17CMS C38: Mehr Kontraste ab sofort verfügbar
CMS C38: Mehr Kontraste ab sofort verfügbar
Wie stark Oberflächen und Finishes die Gesamtwirkung eines Felgendesigns beeinflussen können, demonstriert Räderhersteller CMS bei seiner C38-Modellreihe. Das Rad präsentiert sich in zwei völlig unterschiedlichen Stilrichtungen, die von elegant-dynamisch bis hin zu technisch-progressiv reichen. Beide sind ab sofort auf Lager.
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