CMS C38: Mehr Kontraste ab sofort verfügbar

Wie stark Oberflächen und Finishes die Gesamtwirkung eines Felgendesigns beeinflussen können, demonstriert Räderhersteller CMS bei seiner C38-Modellreihe. Das Rad präsentiert sich in zwei völlig unterschiedlichen Stilrichtungen, die von elegant-dynamisch bis hin zu technisch-progressiv reichen. Beide sind ab sofort auf Lager.

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