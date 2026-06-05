CMS C38: Mehr Kontraste ab sofort verfügbar

Wie stark Oberflächen und Finishes die Gesamtwirkung eines Felgendesigns beeinflussen können, demonstriert Räderhersteller CMS bei seiner C38-Modellreihe. Das Rad präsentiert sich in zwei völlig unterschiedlichen Stilrichtungen, die von elegant-dynamisch bis hin zu technisch-progressiv reichen. Beide sind ab sofort auf Lager.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen