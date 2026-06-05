MAK blickt mit neuer Kollektion bereits ins Jahr 2027

Auf der Tire Cologne steht auch der italienische Felgenspezialist MAK S.p.A. im Rampenlicht. In Halle 7 präsentiert er sein umfassendes Portfolio. Neben den Design-Highlights für die aktuelle Saison gewährt das Unternehmen bereits einen exklusiven Ausblick auf das kommende Jahr und stellt sein stark erweitertes Zubehör- und Nutzfahrzeugsegment vor.

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