https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/MAK-STAND-web-2.webp 1126 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-05 09:11:172026-06-05 09:19:46MAK blickt mit neuer Kollektion bereits ins Jahr 2027
MAK blickt mit neuer Kollektion bereits ins Jahr 2027
Auf der Tire Cologne steht auch der italienische Felgenspezialist MAK S.p.A. im Rampenlicht. In Halle 7 präsentiert er sein umfassendes Portfolio. Neben den Design-Highlights für die aktuelle Saison gewährt das Unternehmen bereits einen exklusiven Ausblick auf das kommende Jahr und stellt sein stark erweitertes Zubehör- und Nutzfahrzeugsegment vor.
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