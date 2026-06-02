https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Loder_Tire_Puch_DakarClassic.jpg 1121 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-02 07:43:402026-06-02 10:55:37Neue Dakar-erprobte AT-Dimensionen von Loder Tire auf den Markt
Neue Dakar-erprobte AT-Dimensionen von Loder Tire auf den Markt
Nach dem Härtetest bei der diesjährigen Dakar Classic in Saudi-Arabien bringt der Spezialist für Geländewagenzubehör Delta4x4 neue Dimensionen seines All-Terrain-Reifens Loder AT #1 der Eigenmarke Loder Tire auf den Markt. Die Brüder Max und Laurence Loder hatten das Profil bei der Wüstenrallye sowohl auf ihrem Puch-Rennfahrzeug als auch auf einem VW Amarok als Begleitfahrzeug eingesetzt. Die dort gewonnenen Erkenntnisse zur thermischen und mechanischen Belastung flossen laut Geschäftsleitung direkt in die Serienentwicklung für das Heavy-Duty-Segment und moderne Allrad-Vans ein.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!