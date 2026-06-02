Neue Dakar-erprobte AT-Dimensionen von Loder Tire auf den Markt

Nach dem Härtetest bei der diesjährigen Dakar Classic in Saudi-Arabien bringt der Spezialist für Geländewagenzubehör Delta4x4 neue Dimensionen seines All-Terrain-Reifens Loder AT #1 der Eigenmarke Loder Tire auf den Markt. Die Brüder Max und Laurence Loder hatten das Profil bei der Wüstenrallye sowohl auf ihrem Puch-Rennfahrzeug als auch auf einem VW Amarok als Begleitfahrzeug eingesetzt. Die dort gewonnenen Erkenntnisse zur thermischen und mechanischen Belastung flossen laut Geschäftsleitung direkt in die Serienentwicklung für das Heavy-Duty-Segment und moderne Allrad-Vans ein.

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