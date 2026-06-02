https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Grimpax.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-02 08:12:162026-06-01 10:30:07Gripmax Tyres modernisiert Logo zum 15-jährigen Jubiläum
Gripmax Tyres modernisiert Logo zum 15-jährigen Jubiläum
Der Reifenhersteller Gripmax Tyres Co., Ltd feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen und nimmt das Jubiläum zum Anlass für einen geschärften Markenauftritt. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde das Firmenlogo optisch modernisiert, um der fortschreitenden globalen Expansion Rechnung zu tragen.
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