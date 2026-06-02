Gripmax Tyres modernisiert Logo zum 15-jährigen Jubiläum

Der Reifenhersteller Gripmax Tyres Co., Ltd feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen und nimmt das Jubiläum zum Anlass für einen geschärften Markenauftritt. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde das Firmenlogo optisch modernisiert, um der fortschreitenden globalen Expansion Rechnung zu tragen.

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