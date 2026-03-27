Delta4x4 präsentiert auf Abenteuer & Allrad gleich mehrere Neuheiten

Der Geländewagentuner Delta4x4 zeigt auf der kommenden Offroadmesse Abenteuer & Allrad nicht nur mehrere Neuheiten aus seinem Reifen-, sondern auch aus seinem Rädersortiment (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Wenn am 4. Juni die Tore zur diesjährigen Abenteuer & Allrad öffnen, dann bildet Geländewagentuner Delta4x4 wieder einen den zentralen Anlaufpunkte auf dem Messegelände in Bad Kissingen. Aber nicht nur das, das Unternehmen aus Unterumbach nordwestlich von München wird auf diesjährigen Offroadmesse auch gleich mehrere neue Produkte aus seinem Reifen- und seinem Rädersortiment präsentieren.

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