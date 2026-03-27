Delta4x4 präsentiert auf Abenteuer & Allrad gleich mehrere Neuheiten

Wenn am 4. Juni die Tore zur diesjährigen Abenteuer & Allrad öffnen, dann bildet Geländewagentuner Delta4x4 wieder einen den zentralen Anlaufpunkte auf dem Messegelände in Bad Kissingen. Aber nicht nur das, das Unternehmen aus Unterumbach nordwestlich von München wird auf diesjährigen Offroadmesse auch gleich mehrere neue Produkte aus seinem Reifen- und seinem Rädersortiment präsentieren.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen