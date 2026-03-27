https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Der-Gelaendewagentuner-Delta4x4-zeigt-auf-der-Abenteuer-Allrad-mehrere-Neuheiten-aus-seinem-Reifen-und-Raedersortiment.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-03-27 10:37:082026-03-26 16:41:33Delta4x4 präsentiert auf Abenteuer & Allrad gleich mehrere Neuheiten
Delta4x4 präsentiert auf Abenteuer & Allrad gleich mehrere Neuheiten
Wenn am 4. Juni die Tore zur diesjährigen Abenteuer & Allrad öffnen, dann bildet Geländewagentuner Delta4x4 wieder einen den zentralen Anlaufpunkte auf dem Messegelände in Bad Kissingen. Aber nicht nur das, das Unternehmen aus Unterumbach nordwestlich von München wird auf diesjährigen Offroadmesse auch gleich mehrere neue Produkte aus seinem Reifen- und seinem Rädersortiment präsentieren.
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