Zu hohe Kostenstruktur – Michelin will jede elfte Stelle in Frankreich abbauen

Michelin – im Bild das F&E-Zentrum des Hersteller in Ladoux – will in Frankreich 1.500 der aktuell 17.000 Arbeitsplätze abbauen, und setzt dabei auf Freiwilligkeit (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Michelin plant den Abbau von 1.500 der aktuell 17.000 Arbeitsplätze in Frankreich, was knapp jedem elften entspricht. Wie der Hersteller dazu in einer aktuellen Mitteilung schreibt, habe man heute Morgen die Arbeitnehmervertreter an den Standorten sowie die relevanten Gewerkschaften über das „Stellenabbauprojekt“ unterrichtet.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert