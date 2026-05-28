Zu hohe Kostenstruktur – Michelin will jede elfte Stelle in Frankreich abbauen

Michelin plant den Abbau von 1.500 der aktuell 17.000 Arbeitsplätze in Frankreich, was knapp jedem elften entspricht. Wie der Hersteller dazu in einer aktuellen Mitteilung schreibt, habe man heute Morgen die Arbeitnehmervertreter an den Standorten sowie die relevanten Gewerkschaften über das „Stellenabbauprojekt“ unterrichtet.

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