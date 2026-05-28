https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Michelin-will-in-Frankreich-1.500-der-aktuell-17.000-Arbeitsplaetze-abbauen-und-setzt-dabei-auf-Freiwilligkeit.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-05-28 14:43:202026-05-28 15:01:04Zu hohe Kostenstruktur – Michelin will jede elfte Stelle in Frankreich abbauen
Zu hohe Kostenstruktur – Michelin will jede elfte Stelle in Frankreich abbauen
Michelin plant den Abbau von 1.500 der aktuell 17.000 Arbeitsplätze in Frankreich, was knapp jedem elften entspricht. Wie der Hersteller dazu in einer aktuellen Mitteilung schreibt, habe man heute Morgen die Arbeitnehmervertreter an den Standorten sowie die relevanten Gewerkschaften über das „Stellenabbauprojekt“ unterrichtet.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!