https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Die-Pkw-Neuzulassungen-legte-EU-weit-sowie-in-Deutschland-im-vergangenen-Monat-trotz-gegenteiliger-Faktoren-weiter-zu.webp 1129 1504 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-05-28 14:47:532026-05-28 12:59:16EU-Automarkt wächst weiter trotz Unsicherheit und Abwärtsrisiken
EU-Automarkt wächst weiter trotz Unsicherheit und Abwärtsrisiken
Trotz „anhaltender geopolitischer Faktoren, die die Unsicherheit und die Abwärtsrisiken verstärken“, ließen die Europäer im vergangenen Monat mehr Auto zu als im Vorjahresmonat. Wie es dazu vom Herstellerverband ACEA heißt, wurden im April insofern EU-weit 972.314 Pkw erstmals zugelassen, was einem Plus von 5,1 Prozent entspricht. Auch der deutsche Markt entwickelte sich positiv, wie bereits zuvor das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im Detail berichtet hatte.
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