EU-Automarkt wächst weiter trotz Unsicherheit und Abwärtsrisiken

Die Pkw-Neuzulassungen legte EU-weit sowie in Deutschland im vergangenen Monat trotz gegenteiliger Faktoren weiter zu (Bild: ACEA)

Trotz „anhaltender geopolitischer Faktoren, die die Unsicherheit und die Abwärtsrisiken verstärken“, ließen die Europäer im vergangenen Monat mehr Auto zu als im Vorjahresmonat. Wie es dazu vom Herstellerverband ACEA heißt, wurden im April insofern EU-weit 972.314 Pkw erstmals zugelassen, was einem Plus von 5,1 Prozent entspricht. Auch der deutsche Markt entwickelte sich positiv, wie bereits zuvor das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im Detail berichtet hatte.

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