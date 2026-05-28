BKT läutet neue Wachstums- und Transformationsphase ein – Zwei Säulen

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Satish Sharma, Arvind Poddar, Rajiv Poddar und Lucia Salmaso (von links) – BKTs Topmanagementteam – präsentierten Ende Februar im Rahmen eines Launch-Events in Mumbai, wie sie die „neue Phase des Wachstums und der Transformation“ angehen wollen (Bild: BKT)

Balkrishna Industries Ltd. läutet eine „neue Phase des Wachstums und der Transformation“ ein. Wie der indische Hersteller dazu Ende Februar im Rahmen eines Launch-Events in Mumbai betonte, wolle man sein Produkt- und Dienstleistungsangebot künftig in zwei zentrale Geschäftsbereiche unterteilen: BKT Tires und BKT Carbon. Neben dieser neuen Geschäftsarchitektur mit ihren zwei zentralen Säulen, auf denen das Unternehmen künftig auch organisatorisch ruhen soll, wie es dazu vor Ort hieß, markiere das Event auch offiziell den Einstieg des Unternehmens in die Segmente Motorrad- sowie radiale Lkw-/Busreifen. Die Hintergründe.

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