https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Satish-Sharma-Arvind-Poddar-Rajiv-Poddar-und-Lucia-Salmaso-praesentierten-wie-sie-die-neue-Phase-des-Wachstums-und-der-Transformation-angehen-wollen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-05-28 08:59:492026-05-26 09:03:24BKT läutet neue Wachstums- und Transformationsphase ein – Zwei Säulen
BKT läutet neue Wachstums- und Transformationsphase ein – Zwei Säulen
Balkrishna Industries Ltd. läutet eine „neue Phase des Wachstums und der Transformation“ ein. Wie der indische Hersteller dazu Ende Februar im Rahmen eines Launch-Events in Mumbai betonte, wolle man sein Produkt- und Dienstleistungsangebot künftig in zwei zentrale Geschäftsbereiche unterteilen: BKT Tires und BKT Carbon. Neben dieser neuen Geschäftsarchitektur mit ihren zwei zentralen Säulen, auf denen das Unternehmen künftig auch organisatorisch ruhen soll, wie es dazu vor Ort hieß, markiere das Event auch offiziell den Einstieg des Unternehmens in die Segmente Motorrad- sowie radiale Lkw-/Busreifen. Die Hintergründe.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!