Weitere Pro-Serie-Reifen von Sailun Tyre kommen auf den Markt

Nachdem Sailun Tyre im vergangenen Jahr auf der Autopromotec erstmals einen Reifen seiner neuen Pro-Serie präsentieren konnte, den Antriebsachsreifen Delivery Pro D, ist das Sortiment mittlerweile in mehreren weiteren Profilausführungen erhältlich, und das etwa über den deutschen Vertriebspartner Bohnenkamp. Im Mittelpunkt der Produktentwicklung stand dabei die von Sailun Tyre entwickelte EcoPoint³-Technologie. Dabei handelt es sich dem Hersteller zufolge um „ein innovatives Mischverfahren, bei dem Gummi, Füllstoffe und Additive in einem kontinuierlichen Flüssigphasenprozess besonders homogen verbunden werden“. Erstmals der breiten Öffentlichkeit vorgestellt hat Sailun Tyres EcoPoint³ auf der Tire Cologne vor vier Jahren. Das Ergebnis der Technologie seien „sehr gute EU-Labelwerte und damit spürbare Vorteile beim Kraftstoffverbrauch“, wie dazu Großhändler Bohnenkamp in einer Mitteilung betont.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen