Kronprinz präsentiert neues Schmiederad für Wohnmobile und Transporter

Kronprinz Germany erweitert sein Portfolio an Aluminiumschmiederädern um eine neue, gewichtsoptimierte Lösung für Wohnmobile und Transporter. Flottenkunden und begeisterte Camper können mit dem einteilig geschmiedete Aluminiumrad der Größe 7,5Jx18 H2 künftig „von niedrigem Radgewicht, höchstmöglicher Traglast und marktführendem Korrosionsschutz“ profitieren, wie der in Solingen ansässige Anbieter von Nfz-Rädern mitteilt. Dabei soll die neue und erst Anfang des Jahres vorgestellte XP+-Beschichtung die Radoxidation zuverlässig verhindern und die Reinigung der Räder besonders einfach machen.

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