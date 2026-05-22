Lips Reifenhandel will mit erweiterter Garantie „ein starkes Zeichen“ setzen

Mit einer erweiterten Reifengarantie will Lips Reifenhandel „ein starkes Zeichen“ im Nutzfahrzeugmarkt setzen. Ziel der Initiative sei es, Reifenfachhändlern und Fuhrparkbetreibern „einen risikoreduzierten Einstieg in das Lkw-Sortiment von Giti Tire zu ermöglichen – mit klaren, transparenten und wirtschaftlich attraktiven Bedingungen“, wie dazu der geschäftsführende Gesellschafter Claus Lips betont. Die Garantie gilt für verschiedene Einsatzbereiche und deckt sowohl den Fernverkehr als auch den Regionalverkehr ab. Ebenso sind Mischanwendungen im Straßen- und Baustelleneinsatz eingeschlossen. Zusätzlich kann die Garantie auch auf den Linienbuseinsatz ausgeweitet werden, wodurch ein breites Spektrum an Nutzfahrzeuganwendungen abgedeckt wird.

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