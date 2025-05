Sailun stellt in Bologna erstmals neuen Lkw-Reifen Delivery Pro D aus

Auf der kommenden Mittwoch in Bologna beginnenden Autopromotec-Messe will Sailun Tyre Europe sein komplettes Spektrum aktueller Pkw-Reifen präsentieren. Dazu gehören etwa die Profile Alpine Evo 2, 4Seasons Ultra oder Atrezzo ZSR2 SUV. Der aus China stammende Hersteller will vor Ort aber auch erstmals einer größeren Öffentlichkeit seine neuen Lkw-Reifen der Pro-Serie vorstellen, angefangen mit dem Delivery Pro D. Der Antriebsachsreifen, der in mehreren 22,5-Zoll-Größen auf den Markt kommt und für den regionalen Einsatz entwickelt wurde, zeichne sich dem Hersteller zufolge durch eine abriebsresistente Laufflächenmischung für ein Plus an Laufleistung und verringerten Kosten sowie eine „vielseitige Leistungsfähigkeit unter allen Bedingungen“ dank des Fünf-Rippen-Designs aus. Wie Sailun Tyre Europe anlässlich der Autopromotec mitteilt, soll das Sortiment um Lenkachs- sowie Trailerreifen ergänzt werden. Auf der Messe ist der Hersteller zu finden in Halle 20,Standnummer A28.