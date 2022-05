EcoPoint3-Projekt von Sailun Tyre soll Dreieck an Zielkonflikten auflösen

Vor gut zehn Jahren begann Sailun Tyre mit einer Entwicklung, die jetzt auf der Tire Cologne erstmals einem großen Publikum präsentiert wurde: die Mischungstechnologie EcoPoint3. Wie der Hersteller dazu in Köln im Rahmen einer großangelegten Pressekonferenz erläuterte, biete die sogenannte Flüssigphasenmischung – auf Englisch: Liquid-Phase Mixing – zwei maßgebliche Vorteile, die nicht nur dem Endverbraucher auf mehreren Ebenen dienen können, sondern die auch im Produktionsprozess überaus positive Effekte bietet, die – in Summe – den Ansprüchen des Unternehmens nach mehr Nachhaltigkeit entsprechen. Nachdem in den vergangenen Jahren bereits mehrere EcoPoint3-Reifen in Kooperationen mit Fahrzeugherstellern auf den chinesischen Markt kamen, steht jetzt die weltweite Einführung über sämtliche neuen Sailun-Reifen an.

