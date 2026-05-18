Krone-Nutzfahrzeuggruppe baut Reifenmanagementaktivitäten aus

Die Krone-Nutzfahrzeuggruppe hat eigenen Worten zufolge „die nächste Stufe im ganzheitlichen Reifenmanagement“ erreicht. Nach strategischen Partnerschaften, der jüngsten Einführung einer neuen Reifengeneration und „dem klaren Bekenntnis zur Nachhaltigkeit“, wie es dazu aus Werlte vom Sitz der Gruppe heißt, plant das Unternehmen, sein Reifensortiment zu erweitern und dieses noch enger mit neuen Servicebausteinen zu verzahnen. Im Fokus dabei stehen soll „eine präzise Steuerung der Reifenperformance, die konsequente Pannenvermeidung durch Präventionsmaßnahmen sowie eine fundierte, datenbasierte Beratung durch das ‚Tyre Analytics System‘ und die Krone-Tyre-Knowledge-Datenbank“, wie der Anbieter dazu betont.

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