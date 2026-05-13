Prometeon bleibt Titelsponsor des SuperTruck-Awards beim Truck Grand Prix

Prometeon Tyre Deutschland ist auch dieses Jahr wieder als Aussteller der Industriemesse im Fahrerlager des Truck Grand Prix‘ präsent, der vom 10. bis 12. Juli auf dem Nürburgring stattfindet. Dort nutzt der auf Nfz-Reifen spezialisierte Hersteller die Gelegenheit, den Besuchern des Rennevents Einblicke in sein aktuelles Produkt- und Dienstleistungsangebot zu geben. Außerdem ist der Hersteller weiterhin Titelsponsor des SuperTruck-Awards, der am 10. Juli auf der Festivalbühne in der Müllenbachschleife des Rennkurses verliehen wird. Der Prometeon SuperTruck Award wird, wie in den Vorjahren, die Trucks in den Kategorien History, Show und Working prämieren, die durch besondere Ästhetik und Technologie herausstechen. Im vergangenen Jahr waren rund 7.000 Teilnehmerstimmen für den Award abgegeben worden.

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