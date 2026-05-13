MAKs neues EZ-Drive-Set soll „in unerwarteten Situationen“ helfen

MAK hat unter seiner Marke NPK – das Kürzel steht für No Problem Kit, auf Deutsch: problemloser Bausatz – nun ein weiteres Produkt auf den Markt gebracht, das dem Anbieter zufolge „alles enthält, was Sie benötigen, um unerwartete Situationen unterwegs souverän zu meistern“: NPK EZ Drive. Wie MAK dazu schreibt, beinhalte „das Notfallset in der praktischen Kofferraumtasche“ verschiedene Gegenstände, die in den unterschiedlichsten Notfällen helfen können. Dazu gehören neben einigen Kleinwerkzeugen ein wasserdichter Regenponcho, Handschuhe, eine LED-Taschenlampe, ein Atemalkoholtester, ein Eiskratzer, ein Mikrofasertuch, ein Notfallhammer sowie ein Ein-Kilogramm-Feuerlöscher.