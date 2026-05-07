Praxis-Know-how auf der Tire Cologne: BRV lädt zu kostenlosen Workshops

Der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV) bietet auf der Tire Cologne zwei kostenlose 90-minütige Workshops zu praxisrelevanten Themen an, die rechtliche Sicherheit und Arbeitsschutz in den Fokus rücken.

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