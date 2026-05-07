https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Tire-Cologne.jpg 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-05-07 08:15:252026-05-06 15:19:47Praxis-Know-how auf der Tire Cologne: BRV lädt zu kostenlosen Workshops
Praxis-Know-how auf der Tire Cologne: BRV lädt zu kostenlosen Workshops
Der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV) bietet auf der Tire Cologne zwei kostenlose 90-minütige Workshops zu praxisrelevanten Themen an, die rechtliche Sicherheit und Arbeitsschutz in den Fokus rücken.
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