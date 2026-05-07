https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/GRI-Garantie-.png 1122 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-05-07 08:43:592026-05-07 08:43:59Reifenhersteller GRI verlängert Garantie seiner Reifen auf bis zu zehn Jahre
Reifenhersteller GRI verlängert Garantie seiner Reifen auf bis zu zehn Jahre
Der Spezialreifenhersteller GRI (Global Rubber Industries) weitet seine Garantiebestimmungen für Luftreifen aus. Wie das Unternehmen aus Sri Lanka bekannt gab, wird die Garantiezeit für bestimmte Reifentypen ab dem Jahr 2026 auf bis zu zehn Jahre verlängert. Die neue Regelung betrifft Kunden in mehr als 80 Ländern.
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