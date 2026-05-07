Maserati setzt beim neuen MCPura auf maßgeschneiderte Reifen von Bridgestone

Bridgestone ist exklusiver Reifenpartner für den neuen MCPura von Maserati. Als Nachfolger des MC20, des gefeierten Supersportwagens der Marke mit dem Dreizack, kommt der neue Wagen mit einem 3,0-Liter-V6-Biturbo-Motor mit 630 PS auf den Markt, der in weniger als 2,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt.

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