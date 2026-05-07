https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Maserati-MCPURA-.jpg 1122 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-05-07 12:47:592026-05-07 12:47:59Maserati setzt beim neuen MCPura auf maßgeschneiderte Reifen von Bridgestone
Maserati setzt beim neuen MCPura auf maßgeschneiderte Reifen von Bridgestone
Bridgestone ist exklusiver Reifenpartner für den neuen MCPura von Maserati. Als Nachfolger des MC20, des gefeierten Supersportwagens der Marke mit dem Dreizack, kommt der neue Wagen mit einem 3,0-Liter-V6-Biturbo-Motor mit 630 PS auf den Markt, der in weniger als 2,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt.
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