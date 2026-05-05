Innendienst am Bridgestone-Standort Deutschland auf dem Prüfstand

Wie der NEUE REIFENZEITUNG aus dem Markt zugetragen wurde, soll es bei Bridgestone Überlegungen dahin gehend geben, Teile des Innendienstes von der Deutschland-Niederlassung in Frankfurt, wo zugleich die Zentrale für die Region Central Europe (CER) des Konzerns angesiedelt ist, nach Polen zu verlagern. Wobei der Reifenhersteller auf konkrete Nachfrage dazu und eventuell damit verbundene personelle Veränderungen hierzulande bestätigt hat, in der Tat die Einführung einer Business-Services-Organisation für die EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) zu prüfen. Dies vor dem Hintergrund, um so „in Europa ein zukunftsfähiges, nachhaltiges und kundenorientiertes Unternehmen zu schaffen“, wie einer entsprechenden Stellungnahme dazu außerdem noch zu entnehmen ist.

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