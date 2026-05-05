Runderneuerer RuLa-BRW erweitert Geschäftsführung und Berliner-Line-up

RuLa-BRW stellt sich zukünftig personell deutlich breiter auf. Wie dazu Detlev Biermann, geschäftsführender Gesellschafter des Runderneuerers, mitteilt, gehörten der Geschäftsführung nun auch Daniel Jatzek und Daniel Swinka an. Beide seien zum 1. Januar entsprechend bestellt worden. Daniel Jatzek war bisher Produktionsleiter bei RuLa-BRW und trägt künftig Verantwortung als kaufmännischer Geschäftsführer, während Daniel Swinka bisher Betriebsleiter war und sich fortan als Geschäftsführer um die technischen Belange des Unternehmens kümmert, zentral dabei natürlich die Produktion von runderneuerten Lkw-Reifen im Werk in Königs Wusterhausen südlich von Berlin. Das neue Führungstrio komplett macht Detlev Biermann, der Geschäftsführer seines Unternehmens bleibt. RuLa-BRW setze indes nicht nur auf die Weiterentwicklung personeller Stärken und Strukturen, sondern wolle vor allem auch sein Produktangebot weiterentwickeln.

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