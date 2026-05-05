https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Pneuhage-digitale-Unterschrift-im-Filialgeschaeft.webp 1122 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-05-05 16:20:302026-05-05 16:20:33Digitale Unterschrift statt Papierstapel: Pneuhage Gruppe setzt neuen Standard im Filialalltag
Digitale Unterschrift statt Papierstapel: Pneuhage Gruppe setzt neuen Standard im Filialalltag
Die Pneuhage Gruppe entwickelt ihre Service- und Verwaltungsprozesse konsequent weiter. Mit der Einführung der elektronischen Signaturlösung der StepOver GmbH erreicht das Karlsruher Familienunternehmen einen weiteren Meilenstein bei der Digitalisierung. Eine integrierte, SAP-nahe Lösung ersetzt im Geschäftsalltag der Retailorganisationen Pneuhage Reifendienste, Ehrhardt und First Stop künftig zahlreiche papierbasierte Unterschriftenprozesse.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!