Digitale Unterschrift statt Papierstapel: Pneuhage Gruppe setzt neuen Standard im Filialalltag

Die Pneuhage Gruppe entwickelt ihre Service- und Verwaltungsprozesse konsequent weiter. Mit der Einführung der elektronischen Signaturlösung der StepOver GmbH erreicht das Karlsruher Familienunternehmen einen weiteren Meilenstein bei der Digitalisierung. Eine integrierte, SAP-nahe Lösung ersetzt im Geschäftsalltag der Retailorganisationen Pneuhage Reifendienste, Ehrhardt und First Stop künftig zahlreiche papierbasierte Unterschriftenprozesse.

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