Profil zeigen im Abfallmanagement: Interfit rollt auf der IFAT aus

Der zu Yokohama TWS gehörende Industriereifendienstleister Interfit ist auf der Messe IFAT in München als Aussteller dabei, um vor Ort seine Servicelösungen insbesondere für die Abfallwirtschaftsbranche zu zeigen (Bild: Yokohama TWS)

Als Anbieter industrieller Reifendienstleistungen und -lösungen präsentiert Interfit auf der Fachmesse für Umwelttechnologien IFAT 2026 seine umfassende Expertise zur Unterstützung der Branchen Abfallwirtschaft, Recycling und Materialumschlag. Das Unternehmen zeigt hier vom 4. bis 7. Mai, wie moderne und fortschrittliche Reifenmanagement-Lösungen dazu beitragen können, die Betriebseffizienz zu steigern, die Sicherheit zu erhöhen und gleichzeitig ökologische Nachhaltigkeitsziele nachhaltig zu unterstützen.

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