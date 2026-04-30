Ehemaliger BRV-Präsident Seher feiert heute seinen 70. Geburtstag

Heute feiert Peter Seher, der von 2002 bis 2005 als Präsident an der Spitze des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) gestanden hat und davor von 1990 bis 2002 Mitglied in dessen Vorstand gewesen ist, seinen 70. Geburtstag.

Als Amtsnachfolger des im Herbst 2022 verstorbenen Gerhard Ludwig war er für einige Zeit der vorerst letzte Reifenhändler in dieser Position, wie es die Satzung der Branchenvertretung bis dahin eigentlich auch explizit vorsah. Denn als der damalige Geschäftsführer und Gesellschafter von Reifen Seher mit 17 Filialen 2005 nicht erneut als BRV-Präsident kandidieren, sondern sich wieder „voll und ganz auf seine betrieblichen Belange und Ziele konzentrieren“ wollte, wie die NEUE REIFENZEITUNG in ihrer April-Ausgabe des betreffenden Jahres schrieb, fand sich aus den Reihen des Reifenfachhandels kein Nachfolger für ihn respektive für das Spitzenamt des Verbandes.

Nach einer entsprechenden Satzungsänderung wurde der bis dahin als Geschäftsführer des BRV wirkende Peter Hülzer bei der Mitgliederversammlung 2005 zum geschäftsführenden Vorsitzenden gewählt und auch Hauptgeschäftsführer des Verbandes, während seit dessen Wechsel in Ruhestand 2017 mit Stephan Helm wiederum ein Reifenhändler als Vorsitzender der Interessenvertretung fungiert.

Apropos: Seit kurz nach Beendigung seiner BRV-Präsidentschaft ist Peter Seher kein Reifenhändler mehr. Denn 2005 und damit 59 Jahre nach der Gründung von Reifen Seher durch seinen Vater Richard verkaufte er das Unternehmen – damals für einen Jahresumsatz von 25 Millionen Euro stehend – mitsamt allen Filialen an die zu dieser Zeit noch allein Bridgestone gehörende deutsche Handelskette First Stop bzw. Bridgestone. Seither blieb für ihn mehr Zeit für seine Motorsportbegeisterung, wobei er während seiner aktiven Zeit so manchen Erfolg auf der Strecke feiern konnte – so wie seinen heutigen Ehrentag, an dem im Übrigen Peter Hülzer die Laudatio halten wird.