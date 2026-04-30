Smarte Reifen, scharfer Blick: Pirelli holt sich schwedisches KI-Know-how

Pirelli erweitert sein Cyber-Tyre-System durch die Übernahme des schwedischen Unternehmens Univrses. Durch die Integration von dessen KI-basierten Bildverarbeitungssystemen sollen Fahrzeuge sicherer und leistungsfähiger werden. Gleichzeitig stärkt Pirelli damit seine Lösungen für die Überwachung des Straßennetzes und das autonome Fahren.

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