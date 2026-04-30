https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/pirelli_univrses_partnership.jpeg 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-30 09:26:022026-04-30 09:26:02Smarte Reifen, scharfer Blick: Pirelli holt sich schwedisches KI-Know-how
Smarte Reifen, scharfer Blick: Pirelli holt sich schwedisches KI-Know-how
Pirelli erweitert sein Cyber-Tyre-System durch die Übernahme des schwedischen Unternehmens Univrses. Durch die Integration von dessen KI-basierten Bildverarbeitungssystemen sollen Fahrzeuge sicherer und leistungsfähiger werden. Gleichzeitig stärkt Pirelli damit seine Lösungen für die Überwachung des Straßennetzes und das autonome Fahren.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!