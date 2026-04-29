Yokohama Rubber stellt neuen HT-Reifen Geolandar H/T4 G062 vor

Yokohama Rubber hat den neuen Geolandar H/T4 G062 vorgestellt und kürzlich mit dessen weltweiter Einführung begonnen. Der neue Highway-Terrain- bzw. HT-Reifen ist für große SUVs und Pick-up-Trucks gemacht und soll den Geolandar H/T G056 ablösen. Wie der Hersteller dazu erklärt, seien insgesamt 51 Größen zwischen 15 und 24 Zoll vorgesehen, wobei davon auf dem europäischen Markt ab Juni lediglich zwölf Größen zwischen 17 und 21 Zoll ankommen sollen, wie es dazu auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG heißt.

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