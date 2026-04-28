https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Simone-Maier-Paselk-Web_upscayl_3x_upscayl-standard-4x.png 1350 1800 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-28 10:14:292026-04-28 13:03:20Personal-Update: Simone Maier-Paselk kehrt zu Superior Industries zurück
Personal-Update: Simone Maier-Paselk kehrt zu Superior Industries zurück
Ein bekanntes Gesicht kehrt an die Spitze zurück: Simone Maier-Paselk verstärkt ab sofort wieder das Team von Superior Industries. Seit dem 1. April ist die Branchenexpertin Aftermarket Director beim Räderhersteller mit den Marken ATS, Rial und Alutec.
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