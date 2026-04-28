Personal-Update: Simone Maier-Paselk kehrt zu Superior Industries zurück

Ein bekanntes Gesicht kehrt an die Spitze zurück: Simone Maier-Paselk verstärkt ab sofort wieder das Team von Superior Industries. Seit dem 1. April ist die Branchenexpertin Aftermarket Director beim Räderhersteller mit den Marken ATS, Rial und Alutec.

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