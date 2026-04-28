https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Ab-Juni-gelten-bei-Dunlop-Tyre-Europe-marken-und-produktuebergreifend-neue-Preislisten.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-04-28 10:54:212026-04-28 10:54:21Dunlop Tyre Europe kündigt Preisanpassungen zum Juni an
Dunlop Tyre Europe kündigt Preisanpassungen zum Juni an
In einem Kundenanschreiben kündigt Dunlop Tyre Europe neue Preislisten für die Reifen seiner Marken an; die neuen Listenpreise sollen ab dem 1. Juni gelten. Wie das Unternehmen in dem Schreiben erläutert, hätten die anhaltende Instabilität der globalen Märkte, insbesondere in Regionen mit geopolitischen Spannungen, „zu dauerhaft gestiegenen Kosten für Energie, Logistik, Transport und Rohstoffe geführt. Diese Faktoren setzen die gesamte Lieferkette erheblich unter Druck und machen eine Anpassung unserer Listenpreise an das aktuelle wirtschaftliche Umfeld erforderlich.“
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