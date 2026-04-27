Offiziell lecker: Kantine von KW Automotive erhält Genuss-Zertifikat

KW Automotive erhielt jetzt das Qualitätszertifikat „Schmeck den Süden-Genuss außer Haus“ überreicht. In der hauseigenen Kantine des Unternehmens, der KWteria, bereitet ein fünfköpfiges Team mit regionalen Lebensmitteln täglich bis zu 120 frischzubereitete Speisen vor.

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