https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/KW-Kantine-Schmeck_den_Sueden.webp 1129 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-27 10:12:582026-04-27 10:13:10Offiziell lecker: Kantine von KW Automotive erhält Genuss-Zertifikat
Offiziell lecker: Kantine von KW Automotive erhält Genuss-Zertifikat
KW Automotive erhielt jetzt das Qualitätszertifikat „Schmeck den Süden-Genuss außer Haus“ überreicht. In der hauseigenen Kantine des Unternehmens, der KWteria, bereitet ein fünfköpfiges Team mit regionalen Lebensmitteln täglich bis zu 120 frischzubereitete Speisen vor.
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