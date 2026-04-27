Nexen Tire erhöht Preise ab Juni 2026

Nexen Tire hat jetzt eine notwendige Anpassung seiner Produktpreise bekannt gegeben. Grund dafür sind laut Reifenhersteller anhaltend steigende globale Lieferkettenkosten sowie fortdauernde makroökonomische Belastungen. „In den vergangenen Monaten haben anhaltende geopolitische Spannungen im Nahen Osten die globalen Lieferketten gestört und zu erheblichen Preissteigerungen bei wichtigen Rohstoffen wie Synthesekautschuk und Ruß geführt. Zusätzlich haben steigende Seefrachtkosten,…

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