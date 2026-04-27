Markus Brunner ist neuer SAA-Präsident

Der die Kfz-Zulieferbranche im Land der Eidgenossen vertretende Verband Swiss Automotive Aftermarket (SAA) hat einen neuen Präsidenten. Bei der Generalversammlung der Organisation, die rund 65 Mitglieder aus dem Kreise von Herstellern und Importeuren zählt mit in Summe rund 3.000 Beschäftigten und einem Gesamtumsatz von etwa zwei Milliarden Schweizer Franken (zwei Milliarden Euro), ist Markus Brunner einstimmig als Nachfolger von Erhard Luginbühl – CEO/Mitinhaber der auf Fahrzeug- und Werkstatttechnik spezialisierten Luginbühl Fahrzeugtechnik AG mit Sitz im Schweizer Möriken sowie Inhaber der im Bereich Alltagsmobilität aktiven Moveme AG am selben Standort – gewählt worden. „Wir freuen uns, mit Markus Brunner eine erfahrene und in der Branche bestens verankerte Persönlichkeit an der Spitze des Verbands zu wissen“, so der SAA, wo man zugleich seinem Vorgänger für dessen „langjährigen und wertvollen Einsatz“ für den Verband bzw. die Branche dankt. Brunner ist seit Frühjahr 2025 Geschäftsführer der heutigen Alcar Erny AG, die bis zu ihrer Übernahme durch die Alcar-Gruppe 2023 als Willy Erny AG firmiert hatte, nachdem er zuvor unter anderem schon in Diensten von Apollo Tyres oder Euromaster gestanden hat und über insgesamt gut 30 Jahre Erfahrung in der Reifen- und Räderbranche verfügt.