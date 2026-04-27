Siemens-Sparte Digital Industries tritt dem AZuR-Netzwerk bei

Die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) hat mit der Siemens AG (Sparte Digital Industries) einen weltweit führenden Technologiekonzern als Partner gewinnen können. Der Beitritt im April 2026 sei „ein klares Zeichen für die Förderung der nachhaltigen Reifenkreislaufwirtschaft“, schreibt das Netzwerk dazu in einer Mitteilung. Siemens bringe seine umfassende Expertise in den Bereichen Automatisierung und Digitalisierung in das europaweite Netzwerk ein. Ziel der Partnerschaft sei „die Beschleunigung der Entwicklung einer nachhaltigen, ethischen und grünen Reifenwertschöpfungskette“, so AZuR weiter. Siemens verfolge dabei einen ganzheitlichen Ansatz entlang des gesamten Lebenszyklus von Reifen – von der Produktion über die Nutzung bis hin zum End-of-Life.