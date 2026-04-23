Einfach zurück zum Start: ZF macht die Altteilrückgabe für alle Marken digital

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ZF Aftermarket hat den Funktionsumfang seiner digitalen Plattform CorExpedia erweitert. Nach dem erfolgreichen Einsatz für Teile der Marken Sachs und Wabco können nun auch ZF und TRW-Komponenten digital zurückgegeben werden. Damit vereinfacht ZF die Rückgabe gebrauchter Teile über alle Marken hinweg und leistet einen Beitrag zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft im europäischen Aftermarket.

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