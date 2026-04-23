Einfach zurück zum Start: ZF macht die Altteilrückgabe für alle Marken digital

ZF Aftermarket hat den Funktionsumfang seiner digitalen Plattform CorExpedia erweitert. Nach dem erfolgreichen Einsatz für Teile der Marken Sachs und Wabco können nun auch ZF und TRW-Komponenten digital zurückgegeben werden. Damit vereinfacht ZF die Rückgabe gebrauchter Teile über alle Marken hinweg und leistet einen Beitrag zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft im europäischen Aftermarket.

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