https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Audi-A6-Avant-e-tron_MAK_ASPHALT_BLACK-MIRROR-2.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-23 07:32:102026-04-23 07:32:10Asphalt für Asphalt: Neues Rad für alle Fälle von MAK
Asphalt für Asphalt: Neues Rad für alle Fälle von MAK
Der italienische Räderspezialist MAK stellt sein neues Rad mit dem Namen Asphalt vor. Es ist in Größen von 18 bis 21 Zoll verfügbar. Mit Lochkreisen bis zu 130 ist es auch für großvolumige Motorisierungen geeignet.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!