Asphalt für Asphalt: Neues Rad für alle Fälle von MAK

Der italienische Räderspezialist MAK stellt sein neues Rad mit dem Namen Asphalt vor. Es ist in Größen von 18 bis 21 Zoll verfügbar. Mit Lochkreisen bis zu 130 ist es auch für großvolumige Motorisierungen geeignet.

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