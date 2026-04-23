Borbet lässt in Köln die Muskeln spielen: Offroad-Power und Design-Highlights

The Tire Cologne ist für den Räderhersteller Borbet die Bühne für wegweisende Innovationen. Auf der Messe vom 9. bis 11. Juni in Köln präsentiert das Unternehmen zahlreiche Neuheiten sowie Highlights aus dem Produktsortiment und unterstreicht damit seinen Anspruch als Impulsgeber in der Branche. Im Fokus steht dabei insbesondere das neue Offroadrad Borbet CWX. Das neue…

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen