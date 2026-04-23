https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/BORBET-Produktneuheiten_FB2DC.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-23 09:00:302026-04-22 15:28:45Borbet lässt in Köln die Muskeln spielen: Offroad-Power und Design-Highlights
Borbet lässt in Köln die Muskeln spielen: Offroad-Power und Design-Highlights
The Tire Cologne ist für den Räderhersteller Borbet die Bühne für wegweisende Innovationen. Auf der Messe vom 9. bis 11. Juni in Köln präsentiert das Unternehmen zahlreiche Neuheiten sowie Highlights aus dem Produktsortiment und unterstreicht damit seinen Anspruch als Impulsgeber in der Branche. Im Fokus steht dabei insbesondere das neue Offroadrad Borbet CWX. Das neue…
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