Pirelli kann „top Profitabilität“ weiter steigern – Fokus auf High-Value-Produkte

Pirelli konnte im zurückliegenden Geschäftsjahr zwar seinen Umsatz nur marginal steigern. Dafür legte der italienische Hersteller beim EBIT aber noch einmal zu, sodass auch die Marge für 2025 gegenüber dem Vorjahr noch einmal um 0,3 Prozentpunkte auf jetzt 16 Prozent anwuchs. Damit hat Pirelli, wie der Hersteller selbst in seinem gestern veröffentlichten Bericht betont, eine „top Profitabilität im Tier 1“ erreicht. Zu der guten Entwicklung beigetragen habe der fortgesetzte Fokus auf sogenannte High-Value-Produkte, der weitere „Marktanteilsgewinne in allen Kanälen und Regionen“ ermöglicht habe, insbesondere in der Erstausrüstung. Außerdem positiv zu den Ergebnissen beitragen konnten eine weitere Verbesserungen beim Produkt-Preis-Mix sowie Effizienzsteigerungsmaßnahmen, mit denen man den „Gegenwind“ des Marktes habe entkräften können. Auf dieses Momentum baue Pirelli auch im neuen Geschäftsjahr weiter auf und vertraue darauf, damit auch die bestehenden „geopolitischen Unsicherheiten“ handeln zu können. Für das laufende Jahr prognostiziert Pirelli unterdessen ein leichtes Umsatzplus auf bis zu 6,9 Milliarden Euro und eine „leicht verbesserte EBIT-Marge“.

