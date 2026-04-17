Mitas wird offizieller Reifenpartner der US-Tractor-Pulling-Elite

Mitas festigt seine Präsenz im nordamerikanischen Motorsport und gibt eine dreijährige Partnerschaft mit der National Tractor Pullers Association (NTPA) bekannt. Von 2026 bis 2028 fungiert das Unternehmen als offizieller Agrarreifensponsor der Meisterschaftsserie.

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