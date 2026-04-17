https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/MITAS-NTPA.webp 1128 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-17 08:32:352026-04-16 14:33:05Mitas wird offizieller Reifenpartner der US-Tractor-Pulling-Elite
Mitas wird offizieller Reifenpartner der US-Tractor-Pulling-Elite
Mitas festigt seine Präsenz im nordamerikanischen Motorsport und gibt eine dreijährige Partnerschaft mit der National Tractor Pullers Association (NTPA) bekannt. Von 2026 bis 2028 fungiert das Unternehmen als offizieller Agrarreifensponsor der Meisterschaftsserie.
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