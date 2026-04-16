https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Das-BALM-hat-den-Start-des-diesjaehrigen-Foerderprogramms-Umweltschutz-und-Sicherheit-klar-verstolpert.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-04-16 13:06:462026-04-16 13:06:46BALM bietet „ergänzende Möglichkeit“, an De-minimis-Fördermittel zu gelangen
BALM bietet „ergänzende Möglichkeit“, an De-minimis-Fördermittel zu gelangen
Dass das Bundesamtes für Logistik und Mobilität (BALM) den diesjährigen Start des Förderprogramms „Umweltschutz und Sicherheit“ (vormals: De-minimis) klar verstolpert hat, haben wir bereits vor zwei Tagen berichtet. Die Behörde hatte am Dienstag darauf verwiesen, was vielen Antragstellern – das BALM spricht hier von „einigen“ – auch so klar war: „Aufgrund technischer Probleme beim IT-Dienstleister kann es beim heutigen Antragsstart im Förderprogramm Umweltschutz und Sicherheit 2026 zu Performanceproblemen kommen. Vor diesem Hintergrund bitten wir um Geduld.“ Heute nun legt das Bundesamt noch einmal mit einer weiteren Erklärung zum Thema nach – und schlägt eine besondere Form der Antragstellung vor.
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