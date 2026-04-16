BALM bietet „ergänzende Möglichkeit“, an De-minimis-Fördermittel zu gelangen

,
Der Verweis auf das Laden von Daten, aufs Loading, passt in diesem Jahr noch mehr als sonst, hat das BALM doch den Start des diesjährigen Förderprogramms „Umweltschutz und Sicherheit“ klar verstolpert und nimmt jetzt Förderanträge per E-Mail-Bitten entgegen (Bild: Screenshot)

Dass das Bundesamtes für Logistik und Mobilität (BALM) den diesjährigen Start des Förderprogramms „Umweltschutz und Sicherheit“ (vormals: De-minimis) klar verstolpert hat, haben wir bereits vor zwei Tagen berichtet. Die Behörde hatte am Dienstag darauf verwiesen, was vielen Antragstellern – das BALM spricht hier von „einigen“ – auch so klar war: „Aufgrund technischer Probleme beim IT-Dienstleister kann es beim heutigen Antragsstart im Förderprogramm Umweltschutz und Sicherheit 2026 zu Performanceproblemen kommen. Vor diesem Hintergrund bitten wir um Geduld.“ Heute nun legt das Bundesamt noch einmal mit einer weiteren Erklärung zum Thema nach – und schlägt eine besondere Form der Antragstellung vor.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert