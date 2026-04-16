BALM bietet „ergänzende Möglichkeit“, an De-minimis-Fördermittel zu gelangen

Dass das Bundesamtes für Logistik und Mobilität (BALM) den diesjährigen Start des Förderprogramms „Umweltschutz und Sicherheit“ (vormals: De-minimis) klar verstolpert hat, haben wir bereits vor zwei Tagen berichtet. Die Behörde hatte am Dienstag darauf verwiesen, was vielen Antragstellern – das BALM spricht hier von „einigen“ – auch so klar war: „Aufgrund technischer Probleme beim IT-Dienstleister kann es beim heutigen Antragsstart im Förderprogramm Umweltschutz und Sicherheit 2026 zu Performanceproblemen kommen. Vor diesem Hintergrund bitten wir um Geduld.“ Heute nun legt das Bundesamt noch einmal mit einer weiteren Erklärung zum Thema nach – und schlägt eine besondere Form der Antragstellung vor.

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