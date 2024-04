Kostenlose „Tire-Cologne“-Eintrittskarten für BRV-Mitglieder

Als ideeller Träger der „The Tire Cologne“ ist der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) besonders präsent bei der Anfang Juni von der Koelnmesse veranstalteten Reifenmesse. Angesichts ihres dortigen Standes, ihrer Einbindung in das Rahmenprogramm der dreitägigen Veranstaltung in Köln sowie ihrer am Tag davor stattfindende Jahreshauptversammlung verwundert insofern nicht, dass die Branchenvertretung ihre Mitglieder zu einem Messebesuch einlädt und ihnen dafür kostenlose Eintrittskarten spendiert. Um an sie zu kommen, müssen an dem Angebot Interessierte zunächst einen digitalen Ticketcode per E-Mail an info@bundesverband-reifenhandel.de in der BRV-Geschäftsstelle anfordern. Nach Erhalt kann besagter Code dann auf der Messewebsite unter www.thetire-cologne.de/die-messe/tickets/ticket-ctode-einloesen/ eingelöst werden.