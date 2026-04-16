Mehr als nur Design: Warum das Notrad-Kit für Avus Italia zum neuen Wachstumstreiber wird

In den letzten 15 bis 20 Jahren hat der Markt für Leichtmetallfelgen eine tiefgreifende Transformation durchlaufen, da sich die Qualität der von den Automobilherstellern in der Erstausrüstung angebotenen Designs erheblich verbessert hat, was folglich auch das Kaufverhalten im Ersatzteilbereich verändert hat. Endverbraucher verspüren weniger den Wunsch, ihre Erstausrüstungsräder durch attraktivere Modelle zu ersetzen, und selbst…

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